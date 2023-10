¿Estrategia? Melissa Klug se va a Estados Unidos a pocos días de dar a luz: "Ya no va a regresar"

La conductora de televisión, Magaly Medina, reveló en su programa que Melissa Klug ha viajado a los Estados Unidos estando a poco tiempo de dar a luz a su hija. Según la periodista, la empresaria estaría buscando que su pequeña tenga la nacionalidad americana.

La popular 'Blanca de Chucuito' se encuentra en el tercer trimestre de embarazo, por ende, la llegada de su hija Cayetana está más cerca que nunca. La propia Melissa y su novio se muestran muy emocionados por las redes sociales por su primera hija en común.

En ese contexto, en la última edición del programa "Magaly Tv, La Firme", se evidenció el expediente migratorio de la expareja de Jeffrson Farfán, donde figura que ella salió del país hace pocos días.

Asimismo, la popular 'Urraca' anunció que la mamá de Samahara Lobatón salió del país por Panamá, y que ya "no iba a regresar", es más, que el jugador de Sport Boys le daría el alcance proximamente.

Finalmente, la conductora de espectáculos dejó entrever que la expareja de Abel Lobatón estaría buscando que su hija tenga la nacionalidad americana. Sin embargo, eso aún no es confirmado.

Cabe precisar que, hace algunas semanas, la empresaria estuvo como invitada en un conocido programa de espectáculos donde afirmó desconocer los escándalos en los que está envuelta actualmente Samahara Lobatón debido a que no es bueno para su salud mental y su embarazo.

"No, yo no veo, no veo nada. Por salud mental no veo nada, no veo nada", comentó hace algunas semanas la expareja de Jefferson Farfán.