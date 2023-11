Ethel Pozo rompe en llanto y revela por qué terminó su amistad con Melissa Paredes: "Me duele tanto"

22/11/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Está dolida. Ethel Pozo abrió su corazón en una reciente entrevista y entre lágrimas, contó el motivo por el que ya no tiene una amistad con Melissa Paredes. La conductora dijo que consideraba como una persona cercana a la actriz, sin embargo, esto cambió después que Melissa tuviera duros comentarios hacia ella.

Como se recuerda, la expareja del 'Gato' Cuba estuvo algún tiempo en la conducción de 'América hoy', junto a Ethel Pozo, Janet Barboza y Christian Domínguez, pero salió abruptamente después que fuera ampayada con Anthony Aranda.

¿Por qué Ethel terminó su amistad con Melissa?

La hija de Gisela Valcárcel estuvo presente en una entrevista con un conocido tiktoker y reveló que en la última conversación que tuvo con Melissa, la popular 'Patty' de 'Al fondo hay sitio' criticó su desempeño como actriz en 'Maricucha 2'.

"La vida nos separó por decisiones que cada una tomó. Yo no he hablado mal de ella, no somos amigas porque la última vez que tomamos contacto, ella se expresó mal de mí, de mi rol en la actuación. Cuando yo estaba en la novela, la entrevistan (Peluchín) y ella no habló bonito (de mi actuación)", comentó en entrevista con 'Zagaladas'.

Ethel rompe en llanto al recordar a Melissa

La conductora de 'América hoy' no pudo evitar derramar algunas lágrimas y contó que estaba sorprendida al escuchar las críticas de Melissa Paredes, ya que ella nunca la había criticado y esperaba el mismo trato. Incluso, dijo que buscó a la prometida del 'Activador' para ver su habían editado sus declaraciones, pero quedó más decepcionada.

"Cuando ella regresó a 'El Gran Show' yo dije estas palabras: 'nadie te va a quitar tu talento, lo buen bailarina que eres, lo buena actriz que eres'. Por más amistad que no existe yo no voy a quitarle el mérito a nadie. Le pregunté ¿te han editado? y me dijo que era literalmente lo que ella pensaba. Me duele porque lo dice alguien que me conoce", agregó.

En esa misma línea, Ethel comentó que normalmente no se siente ofendida o dolida por los comentarios de personas que no conoce, pero al ser Melissa alguien que ella conocía y consideraba, le dolió mucho y siente mucha pena por sus comentarios.

"Ahora no vayan a decir que Ethel se creía la mejor amiga de Melissa Paredes, porque a mi no me duele ninguna crítica de alguien que no me conoce, pero de alguien que sí me conoce sí me da mucha pena. Es real (mi llanto) no hay forma de editarlo", concluyó.

De esta forma, Ethel Pozo puso fin a los rumores, y entre lágrimas, contó que su amistad con Melissa Paredes se terminó debido a que la actriz criticó su desempeño en 'Maricucha 2'.