¡Explosivo reencuentro! Susy Díaz se enfrenta a Geni Alves por el Mero Loco

Hace algunos años, Susy Díaz protagonizó un polémico enfrentamiento con la brasileña Geni Alves, quien según adució la exvedette, se habría metido en su relación con el Mero Loco. No obstante, ambas volvieron a verse en el programa de Karla Tarazona.

En la última edición de 'Préndete', la icónica Susy Díaz y la cantante Geni Alves estuvieron como invitadas en el segmento de cocina de dicho magazine matutino y no pudieron evitar referirse a la pasada pelea que tuvieron durante la fiesta de la excongresista.

Como se recuerda, todo habría surgido porque presuntamente la bailarina brasileña fue la tercera en discordia en la relación sentimental que mantenía Susy y el Mero Loco. Es así que, mientras cocinaban Geni Alves decidió sincerarse y le aseguró a la madre de Florcita Polo que cuando ella salió con su expareja, él se encontraba soltero.

No obstante, la 'garota' no imaginó que Susy la desmentiría y encima le lanzaría un contundente comentario que causó revuelo en el set del programa de espectáculos.

Después de ello, Susy Díaz expuso a la bailarina brasileña, quien le habría propuesto ir a visitar al cevichero para saber cómo es que se encontraba; sin embargo, la exvedette se negó tajantemente a hacerlo y lo calificó de malagradecido.

" (...) ¿Sabes que me dice ella? (Vamos) a visitar a ese malagradecido que me debe plata. Gracias a mí se volvió famoso (...) me gusta que me deba porque después me paga más", sostuvo Susy Díaz.