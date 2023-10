Eyal Berkover desesperado por encontrar a su amigo tras ataque de Hamás a Israel: "Parece que está secuestrado"

10/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El ex chico reality Eyal Berkover no ha sido ajeno a la guerra que se está llevando a cabo entre el grupo Hamás e Israel y mediante sus redes sociales, lamentó la situación que está viviendo su país, además, reveló que un amigo suyo está desaparecido desde el sábado 7 de octubre y no saben si lo encontrarán con vida ya que podría estar secuestrado.

Eyal se pronuncia mediante redes sociales

El exparticipante de "Esto es Guerra" utilizó su cuenta de Instagram para contar la pesadilla que vive actualmente, pues las imágenes y videos que le llegan de los ataques con completamente aterradores.

"Me desperté y mi vida cambió, algo que nunca ha pasado en la historia de Israel. Me desperté y mi celular estaba lleno de mensajes, lleno de videos, no entendía lo que estaba pasando. Me quedé en shock, pensé que era una película de terror, que han pasado en la Biblia, cosas que no puedes pensar que son reales", expresó.

En esa misma línea, Berkover procedió a contar las atrocidades que el grupo Hamás estaría cometiendo en Israel, pues habrían atentado contra la integridad de personas sin importar su edad, género o raza.

"Hamas, una organización de terror, entró a Israel y empezaron a asesinar, a secuestrar, a violar gente, no importa quién: bebés, gente mayor de edad, mujeres, niños, niñas. Lo que está pasando en Israel no es humano", agregó

Cabe resaltar que, lo mencionado anteriormente fue solo lo que el exguerrero explicó mediante voz en el video que compartió en sus redes sociales, ya que la descripción de la misma publicación, reveló que el grupo Hamás habría asesinado a bebés.

"Lo que nos sucedió es mucho más de la imaginación de cualquier ser humano. Son crímenes contra los derechos humanos, Ahora me enteré que asesinaron y cortaron las cabezas de 40 bebés", escribió.

Pide ayuda para su amigo

En otro momento del video, la expareja de la argentina Nair Bravo, comentó que su amigo llamado Eitán Horn, quien es de nacionalidad argentina, está desaparecido desde hace varios días y teme que lo hayan secuestrado junto a su hermanos, pues no sabe nada ellos desde el sábado.

"Es un amigo que estuvo conmigo también en Perú, es un argentino que vive en Israel, fue a celebrar con su hermano al sur, al borde, cerca a Gaza. Desde el sábado en la mañana no hay información de él. No sé nada de él, parece que está secuestrado, él está en Gaza. Toda su familia está destrozada", concluyó.

Es así que, Eyal Berkover no la está pasando nada bien durante en enfrentamiento entre el grupo Hamás e Israel, pues aseguró que los terroristas están cometiendo crímenes horribles y además, su amigo está desaparecido desde el sábado en Gaza y estaría secuestrado,