Fabio Agostini ingresa al reality chileno "Tierra Brava" ¿Tendrá coqueteos con Shirley Arica?

Fabio Agostini, conocido por su participación en programas como "Esto es guerra" y "Combate", fue presentado como el nuevo jale de "Tierra Brava", el nuevo reality de convivencia chileno en el que también estará Shirley Arica. El español indicó que le encantan las críticas y que si algo no le gusta, responderá como se debe.

El reality chileno será transmitido por Canal 13 de Chile y en estos últimos días, se han ido anunciando muchos participantes, de los cuales Fabio Agostini y Shirley Arica son rostros conocidos por su trayectoria en la televisión peruana; es así que, el español promete dar guerra en el programa.

Asimismo, Agostini indicó que siempre le ha gustado ser el centro de atención y que se hable de él, si embargo, si algo no le gusta no tendrá problemas en responder directamente.

"Si hay algo que no me gusta, lo voy a decir en la cara, a mí lo que me motiva es que me critiquen, lo malo sería que no hablen de mí", agregó en su presentación oficial.