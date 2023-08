Fátima Aguilar es eliminada de 'El Gran Chef Famosos': "No es solo cocinar, es ponerse a prueba"

Fátima Aguilar se convirtió en la sexta eliminada de 'El Gran Chef Famosos' debido a que no cumplió con el reto culinario de la noche. Cabe resaltar que fue el jurado Masías quién tomó dicha decisión.

Luego del último programa, donde 4 participantes no convencieron al jurado, 'El Gran Chef Famosos' tuvo su temida noche de eliminación. En esta ocasión, los famosos del reality lucharon para conseguir el ansiado cupo de salida de capilla.

Posteriormente, Nelly Rossinelli fue la encargada de comunicar cual era el primer plato de la noche. Los concursantes se quedaron sorprendidos cuando se enteraron que debían cocinar "corazoncito de pollo saltados con papas doradas y crema de rocoto".

'La Herbolaria', Milene Vázquez, Fátima Aguilar y Armando Machuca tuvieron 50 minutos para realizar el primer plato de la noche. Asimismo, los participantes se mostraron ansiosos debido a que todos indicaron que este plato era parecido a un lomo saltado.

En medio de la preparación los famosos tuvieron ciertos inconvenientes para armar ordenar sus ideas. Por ejemplo, el actor cómico en vez de freír su menudencia lo puso a sancochar.

"No me han salido muy frititos, han salido medio sancochados porque no sequé bien los corazones. Yo tengo un corazón jugoso, si lo seco queda ahí", dijo Armando en el confesionario.

Finalmente, el jurado se quedó sorprendido porque las preparaciones no estuvieron tan mal. Sin embargo, Armando Machucha fue el ganador y por ende obtuvo el ansiado beneficio.

Para el segundo plato de la noche, los famosos debían incursionar en el mundo de las comidas internacionales. Asimismo, el jurado Bocchio reveló el ingrediente principal para la segunda preparación: eran mariscos. Con esa proteína, los participantes debían cocinar "fideuá de mariscos"

Finalmente la línea de jueces decidió salvar a Milene, Armando y finalmente Beatriz Martínez, por ende, la periodista de Latina quedó eliminada de la competencia.

"Es alucinante pasar de televidente a participante y es inevitable escucharte (a Peláez) y no emocionarme porque no solo es cocinar, yo tengo un trabajo me dedico a otras cosas totalmente diferentes y aquí he puesto a pruebas destrezas que no sabia que tenía [...] No es solo cocinar, es ponerse a prueba", dijo Fátima.