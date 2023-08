Fátima de "Misias pero viajeras" se defiende de sus críticos: "Después de 7 años, nos tenía que ir bien"

"Misias pero viajeras" se convirtió en uno de los canales de viajes más conocido de YouTube debido a sus consejos para ahorrar dinero, pero después que empezaran a gastar mucho más, los seguidores las criticaron por ello y ahora Fátima, una de sus creadoras salió a defenderse de ello.

La figura de redes sociales habló en una entrevista con Jesús Alzamora y respondió a quiénes la critican por no solo viajar con poco presupuesto, sino que también se dan unos 'gustitos' alrededor del mundo, ahora que pueden permitírselo.

"Me dicen eso (que no soy misia), una vez estaba entrando a un restaurante que era caro, bueno, no barato y sale una seguidora y me dice 'oye, qué haces acá, si esto es caro'. Yo estaba como que 'porque está rico' y le dije que justo había promoción", dijo en un inicio.