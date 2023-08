Fátima Segovia revela que quiere volver a 'JB en ATV': "Si Jorgito me da chance"

La 'Chuecona', es el nombre por el que se le conoce comúnmente a Fátima Segovia, quien hasta hace unos años era de una de las actrices cómicas más prometedoras por su participación en 'JB en ATV'; tiempo después se retiró y ahora ha revelado sus ganas de volver a la televisión.

Fátima Segovia utilizó su cuenta de TikTok para realizar una transmisión en vivo, donde empezó por revelar el verdadero motivo por el que se fue del programa liderado por Jorge Benavides. Según dijo, fue por un tema médico.

"Me alejé de la televisión por un tema de salud. Si es cierto que pedí licencia unos 6 meses, le doy muchísimas gracias a la producción, a Jorge (Benavides) que es la cabeza del programa y a Karincita (esposa de JB) que les agradezco mucho. Se alargó más la cosa porque no pasaron las cosas como yo esperaba", expresó en un inicio.

Seguido de esta explicación, la estrella de OnlyFans contó que su tratamiento y recuperación fue muy difícil ya que no podía realizar actividad física, por lo que engordó y los internautas se burlaban de ella debido a su peso.

"Mi recuperación, de la operación que tuve a mis piernas por un tema de salud, fue muy larga y dolorosa, de verdad fue superdifícil, me tuve que engordar a la fuerza el año pasado. Hubo muchas personas que me insultaban (...) me valía madre", agregó.

Finalmente, la actriz cómica explicó que ya está recuperada del todo y tiene muchos planes para su crecimiento profesional, pues pronto viajará a México para analizar algunas propuestas, pero tampoco descarta volver al programa cómico de ATV, por lo que hizo un pedido a Jorge Benavides.

"Ahora estoy bien, tengo el visto de doctor, yo quiero estar a mi 100% para empezar mis eventos, para empezar Dios quiera en la televisión, si es que Jorgito y Karin me dan el chance, si no no hay problema. Me voy a México, busco opciones porque también por ahí tengo unas conversaciones y en eso estoy", concluyó.