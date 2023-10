¿Fátima Segovia te hará un regalo en OnlyFans? Descubre si la 'La Chuecona' reducirá su tarifa mensual

06/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La destacada modelo peruana de 32 años, Fátima Segovia, continúa causando revuelo en la plataforma OnlyFans con sus últimas publicaciones en su cuenta oficial de Instagram. Conocida por su paso por 'El Wasap de JB', la carismática influencer ha decidido compartir detalles sobre su tarifa mensual de su trabajo en la creación de contenido para adultos.

Fátima Segovia en OnlyFans

Al igual que otras figuras reconocidas, 'La Chuecona' se unió a OnlyFans en octubre de 2021 y desde entonces ha visto un incremento significativo en sus ingresos, superando los 7 mil dólares mensuales.

"Cada semana subo un video sorpresa en mi OnlyFans. Por mensajes, hablo mucho con mis suscriptores ; son parte de mi día a día y conversar con cada uno de ellos me llena de satisfacción", compartió en su cuenta de Instagram.

¿Reducirá su tarifa mensual de OnlyFans?

Una de las decisiones más notables de Fátima Segovia fue la modificación de sus tarifas en OnlyFans. En 2021, ofrecía una suscripción mensual por 20 dólares, trimestral por 57 dólares, semestral por 108 dólares y anual por 204 dólares. Sin embargo, en 2022, redujo sus tarifas a 19 dólares al mes, 54 dólares por tres meses y 102.60 dólares por una suscripción anual.

Para el año 2023, 'La Chuecona' ajustó nuevamente sus tarifas, con una suscripción mensual de 25 dólares, un paquete de 3 meses por 71.25 dólares y un paquete de 6 meses por 135 dólares.

Ante la pregunta de si planeaba ofrecer contenido gratuito en OnlyFans, Fátima Segovia fue clara en su respuesta: " Nunca he bajado el precio ni he ofrecido ofertas como otras modelos . Mantengo mi precio de suscripción porque lo valgo, y mi contenido también merece cada dólar . Me va de maravilla. Una debe saber lo que vale", declaró en una sesión de preguntas en su cuenta de Instagram.

Sorpresa para sus suscriptores

Por otro lado, la modelo confirmó que realizará un sorteo exclusivo para sus suscriptores en la plataforma para adultos, donde un afortunado seguidor tendrá la oportunidad de tener una cita con ella. Esta noticia ha generado aún más expectación entre sus seguidores leales.

Fátima Segovia, más conocida como 'La Chuecona', continúa consolidándose como una de las personalidades más influyentes en el mundo del entretenimiento para adultos, manteniendo su compromiso con su audiencia y su determinación en la gestión de su carrera en OnlyFans. Su historia, les guste o no, sigue siendo un ejemplo de éxito en la industria del contenido digital.