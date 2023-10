¡Fiel al castigo! Esposa del 'Chorri' Palacios celebra aniversario después de 3 ampays del exfutbolista

Karla Quintana, esposa de Roberto 'Chorri' Palacios ha logrado superar varios obstáculos en su relación con el exfutbolista y ahora están celebrando su aniversario de bodas, esto pese a que en menos de un año, el 'Chorri' fue protagonista de hasta tres ampays, siendo el último a pocos días de casarse con Quintana.

La esposa del exjugador de Sporting Cristal tomó sus redes sociales, específicamente su cuenta de Instagram, para compartir un tierno y emotivo mensaje en que expresaba el amor que siente por su esposo, además, hizo énfasis en que todas las "parejas reales" tienen altas y bajas, esto posiblemente en alusión a los escándalos en los que Roberto se ha visto involucrado en más de una oportunidad.

Seguido de eso, afirmó que su amor es una lucha constante y no se rendirá pese a los muchos problemas que puedan haber en el camino.

Como se recuerda, el exfutbolista ha sido ampayado muchísimas veces, siendo las más sonadas las de junio y julio en el 2022; sin embargo, la más vergonzosa según Magaly, fue la de enero de este año, pues el 'Chorri' le fue infiel a Quintana pocos días antes de renovar sus votos matrimoniales.

"Tú, Roberto Palacios, sabes muy bien que el día 11 de enero, una semana antes de casarte, pasó un encuentro íntimo en tu camioneta. Yo solamente estoy contando mi verdad, tú sabes que yo no miento. Hubo conversa y conversa... hasta que a mí se me cayó el arete. Él me dice ¿vamos atrás? El resto, ya tú sabes", dijo la mujer con la que el 'Chorri' le fue infiel a su esposa.