Fiorella Retiz afirma que jamás fue la amante de Aldo Miyashiro: "No me considero la otra"

Fiorella Retiz se ha mantenido en el ojo de la tormenta durante los últimos meses después que ingrese a "La casa de Magaly", donde por primera vez se refirió al ampay que tuvo con Aldo Miyashiro; ahora, la exreportera ha revelado en una entrevista que jamás se sintió "la otra" y por tanto no fue la amante de su exjefe.

En medio de una entrevista para un canal de televisión loca, la exreportera de "Once machos" dijo que las personas fueron muy crueles con ella al tildarla de "amante", pues nunca se consideró en esa posición.

"Llegó un momento en que la gente fue un poco cruel porque me tildaban como la otra, como amante, como destruye hogares, etc (...) Yo no me consideré la otra, lastimosamente, no es que yo diga que yo he sido, va de acuerdo a una historia y no puedo considerarme así, porque no lo he sido", empezó diciendo en un inicio.