Fiorella Retiz denuncia que recibe amenazas del entorno de Aldo Miyashiro: "Si algo me pasa la culpa la tiene él"

La periodista, Fiorella Retiz, se encuentra nuevamente en medio del ojo público, luego de haber revelado que está siendo amenazada por el entorno del conductor de televisión, Aldo Miyashiro. Por ello, ha tomado la decisión de denunciar el hecho ante la justicia peruana.

En la última edición de "Magaly TV La Firme", Fiorella Retiz fue invitada para abordar el ampay en el que fue protagonista junto a Aldo Miyashiro, lo cual desencadenó la separación definitiva de su relación con la actriz Érika Villalobos.

Inicialmente, la rubia indicó que había guardado silencio durante mucho tiempo debido a que hace más de un año recibió una llamada por parte del entorno del conductor de televisión para informarle que él habría intentado poner fin a su vida.

"A los días recibí una llamada del entorno de él (Aldo) que también son de mi entorno, los conocemos juntos. (Ellos) desesperados me dijeron que Aldo quería atentar contra su vida. 'Por favor Fiorella necesito que hables con él porque puede cometer una locura', me dijeron", comentó.

La joven madre tomó la decisión de comunicarse con Aldo y llegar a un acuerdo de que ella no hablara con ningún medio de comunicación, con la finalidad de que el popular 'Chino' pueda rehacer su vida laboral y sentimental.

Luego de más de un año, Fiorella tomó la decisión de ser una de las participantes de "La Casa de Magaly", donde contó detalles innéditos de su vínculo con Miyashiro. Sin embargo, ha decidido hablar nuevamente debido a las recientes amenazas que afirma estar recibiendo, especialmente después de haber aceptado participar en el reality.

"Se acerca un amigo de él (Aldo), de su entorno y me llama para contarme que tenga cuidado, para alertarme, que mire bien, pero que me estaban siguiendo y que esta persona podría hacer cualquier cosa. No tengo nada que deberle a nadie y es la misma situación que viví. Esta vez me dijeron que me iban a hacer daño a mi", aseguró.