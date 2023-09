Fiorella Retiz impacta con revelación sobre su maternidad y el padre de su hijo

Luego de su paso por 'La Casa De Magaly', Fiorella Retiz volvió a acaparar las portadas de los distintos medios de espectáculos. Tras ello, la reportera se mostró más abierta a hablar no solo de Aldo Miyashiro, sino de temas personales como su maternidad y el padre de su hijo.

En medio de una conversación con el diario Trome, la periodista se atrevió a contar distintos momentos correspondientes a su vida privada. Es sabido que muchos usuarios conocen de ella por el ampay que protagonizó junto a Aldo Miyashiro; sin embargo, existieron otros momentos que marcaron su vida enormemente.

Es así que, Retiz reveló el difícil momento que atravesó durante su proceso de maternidad, sobre todo porque se quedó sola y sin el apoyo del padre de su hijo, quien en algún momento le prometió amor eterno.

Según reveló la reportera, ella tenía 21 años cuando supo que estaba embarazada de tres meses. Su expareja, quien tenía 43 años, al enterarse de la noticia optó por desvincularse totalmente de la situación.

"Cuando le dije que estaba embarazada de 3 meses, él desapareció, no lo quería. Esa persona tenía 43 años y yo 21 años. Fue una situación difícil, había la opción de 'vamos a abortarlo', pero no podía hacer eso, ya era un alma, no iba a poder lidiar con la muerte de alguien", confensó entre lágrimas la Retiz.