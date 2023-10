Fiorella Retiz lanza dardo contra Samahara Lobatón: "Limpiabas casas gringas para seguir con el barbero"

La exreportera Fiorella Retiz y su compañera de reality Samahara Lobatón protagonizaron un enfrentamiento donde se dijeron de todo. Sin embargo, el dardo de la rubia fue fulminante.

En el último capítulo de 'La Casa de Magaly', la hija de Melissa Klug y la exreportera de 'La Banda del Chino' tuvieron que realizar un reto de improvisación al ritmo de rap, donde la finalidad era "sacar los trapitos al aire".

Fiorella Retiz inició recordándole a su oponente la vez en que 'Youna' a Samahara Lobatón de haberle sido infiel con el futbolista Yordy Reyna.

"Me acusas de infiel que opinará el barbero dice que la engañaste con un pelotero, le creo a él no parece florero en cambio tú ni tu cuerpo es verdadero", dijo.

Tras lo dicho, la hija de Abel Lobatón aseguró que 'La Retiz' manipula a todas las personas, además de recordarle el ampay que protagonizó con el exesposo de Érika Villalobos: Aldo Miyashiro.

Para finalizar este enfrentamiento la comunicadora lanzó un dardo fulminante contra su compañera, alegando a que lo que ella muestra en las redes sociales es "pura finta".

En capítulos anteriores del reality de Magaly Medina, Samahara Lobatón se encontraba descansando en el sofá de la sala cuando escuchó la pregunta de Benavides si es que estaba interesada de conocer más de cerca a la salsera, que mantuvo una relación con la 'Foquita'. Además, momentos antes, Lucía de la Cruz y Carlos Cacho confesaron 'amar' a la 'Reina del Totó' y considerarla como una buena artista.

Esos comentarios provocaron que Lobatón la tildara de "amante", porque se "interpuso en la relación que Farfán mantenía con su mamá, Melissa Klug. Asimismo, en programas pasados, ella aclaró que consideraba al exfutbolista como un padre, que pasaba mucho tiempo junto a sus hermanas y ella.

"¿Tú nunca te has cruzado con Yahaira o sí?", preguntó Benavides, a lo cual, la hija de la 'Blanca de Chucuito", indicó: "Una vez y no la saludo. Me la quisieron presentar borracha una vez, yo estaba borracha. No tengo nada que hablar con ella".