Fiorella Retiz levanta reclamo contra 'JB en ATV': "No me llamaron para el sketch de 'Devórame'"

La reconocida comunicadora Fiorella Retiz brindó una entrevista exclusiva a un medio local en la que compartió detalles sobre su vida personal y laboral. Lo que más destacó en la conversación fue su humorístico reclamo a la producción de 'JB en ATV' por no haberla convocado para 'Devórame', una parodia de la nueva novela de América TV, 'Perdóname'.

El reclamo de Fiorella Retiz

El sketch creado por Jorge Benavides en 'JB en ATV', que parodia la exitosa telenovela 'Perdóname', generó risas y aplausos entre el público. Fiorella Retiz, con su característico sentido del humor, anunció con una sonrisa en el rostro que planeaba lanzar su reclamo a la producción del programa de humor, ya que no la habían invitado a formar parte de este divertido espacio.

"Voy a reclamar a 'JB en ATV' porque no me llamaron para hacer el sketch de 'Devórame'", indicó Retiz entre risas para Trome.

¿Fiorella Retiz trabajaría" en 'Perdóname'?

'Perdóname', la telenovela en la que Érika Villalobos y Aldo Miyashiro son los protagonistas, hizo su debut recientemente, generando un gran impacto al marcar el regreso de esta expareja a la pantalla después de anunciar su separación en público. En su primera emisión, la serie logró una notable audiencia de 23 puntos de rating, y en las redes sociales, los usuarios rápidamente expresaron su deseo de ver a Fiorella Retiz unirse al proyecto producido por Michelle Alexander.

Cuando se le preguntó si estaría dispuesta a participar en la telenovela 'Perdóname' emitida por América Televisión, la periodista enfatizó: "Es que yo en esa producción no trabajaría, no te pases, ahí si no la hago, hay cosas que por dinero no aceptaría, pero si hay otras novelas y otras historias, sí".

En ese contexto, hizo hincapié en que "no es fan de las telenovelas" y que su preferencia se inclina hacia las series en Netflix. Luego, subrayó que, en lo que respecta a 'Perdóname', la telenovela protagonizada por Aldo Miyashiro y Érika Villalobos, no la sigue porque "no despierta su interés".

"No la veo porque no me interesa, no me llama la atención, no es algo que necesite ver. Además, es una novela y supongo que todo es ficticio. Entonces, ¿para qué quiero ver algo inventado?", manifestó en el citado medio.

Con su característico carisma y buen humor, Fiorella Retiz continúa cautivando a su audiencia, dejando en claro que está lista para asumir nuevos desafíos en su carrera, ya sea en la actuación o en el ámbito periodístico. Su reclamo a 'JB en ATV' por no haberla incluido en el sketch de 'Devórame' seguramente será recordado como uno de los momentos más divertidos de la entrevista.