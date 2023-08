Fiorella Retiz niega haber tenido romance con Aldo Miyashiro: "Solo tuvimos una reunión de trabajo"

Fiorella Retiz se convirtió en uno de los 11 personajes que forman parte de "La casa de Magaly" y desde el primero día que llegó, ha dado que hablar, pues tuvo un breve intercambio de palabras con Gabriela Serpa debido a que esta habría tenido un romance o acercamiento con Aldo Miyashiro, exjefe de Retiz.

La discusión entre Fiorella Retiz y Gabriela Serpa sucedió en el segundo capítulo de "La casa de Magaly", por lo que en el tercer capítulo del reality, la exreportera volvió a tocar el tema y aseguró que nunca ha estado en 'saliditas' con el 'Chino' Miyashiro.

"Yo no mencioné en ningún momento (que había salido con Miyashiro). Shirley (Cherres) dijo que yo había salido con Aldo Miyashiro, ¿salidas en qué sentido?" cuestionó la también influencer.

Seguido de eso, detalló que nunca han tenido una relación más allá de la laboral y hasta hizo alusión al ampay de su amiga Fiorella Méndez con el conductor de TV, Óscar del Portal.

"A mí en ningún momento me han visto comiendo en un restaurante comiendo con él los dos solos, a mí no me han sacado facturas de hoteles ni nada de eso", agregó.