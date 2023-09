Fiorella Retiz revela que le pareció injusto su despido de "La banda del chino" tras ampay con Aldo Miyashiro

En abril del año 2022, el ampay de la exreportera Fiorella Retiz y el conductor de "La banda del chino", Aldo Miyashiro, remeció el mundo de la farándula debido a que él estaba casado con la actriz Érika Villalobos; tras este escándalo, Fiorella fue despedida del programa donde trabajaba y desapareció de las redes sociales: y ahora, un año y medio después, ella rompe su silencio y revela lo mal que la pasó.

La integrante de "La casa de Magaly" brindó una entrevista a un conocido en medio local, dónde fue consultada sobre su participación en el reality de ATV, pero también le preguntaron si le parecía injusto que ella y su compañera Fiorella Méndez se quedaran sin trabajo después de ser ampayadas con sus jefes.

"Sí, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra, pues el tema laboral es muy distinto a cualquier riña personal", dijo Fiorella en un inicio.

Enseguida, expresó que en el momento del escándalo, ella trabajaba mucho y todos sus centros de labores le dieron la espalda al mismo tiempo, lo cual ella tomó como un acto de discriminación por ser mujer

"Yo en ese momento tenía siete trabajos, porque trabajaba de lunes a domingo, y todos me dijeron 'chau', me quitaron todo y fue porque soy mujer", agregó a Trome.

Finalmente, le lanzó un dardo al popular 'Caradura', pues él nunca perdió su trabajo y solo desapareció algunas semanas para después retomar la conducción de "La banda del chino".

"No tengo la trayectoria que tiene Aldo, entonces no choco con la persona que tiene todo, pero sí agarro a la que no tiene nada", sentenció.