Fiorella Retiz revela que quiso llamar a Erika Villalobos antes del ampay: "El tiempo hace justicia"

Fiorella Retiz está nuevamente en el ojo de la tormenta debido a su participación en "La casa de Magaly", donde ya ha tenido varios roces con otros integrantes del reality por su recordado ampay con Aldo Miyashiro. A raíz de esto, la exreportera ha revelado que estuvo a punto de llamar a Erika Villalobos para contarle sobre las imágenes antes que sean emitidas por Magaly.

Durante uno de los capítulos del reality de Magaly Medina, Fiorella Retiz confesó que después del ampay, ella estuvo enamorada de Aldo "Chino" Miyashiro ya que le atraía su intelecto, descartando que se haya fijado en su físico.

Es aquí que, Alfredo Benavides la cuestiona por no haber luchado por el amor de su exjefe, pues como se recuerda Fiorella Retiz desapareció del ojo público después que el ampay con el conductor de televisión sea emitido a nivel nacional.

"Si te gustaba yo la llamaba. ¿Tú la has llamado (a Erika)? Tú tienes información privilegiada y eso me gustó porque tú pudiste voltear la torta y no la hiciste. Te dejaste perjudicar y te quedaste calladay dijiste tranquilo hijo que estarás conmigo en el paraíso", comentó el cómico.