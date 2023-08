Flavia Laos sorprende con cambio de look y usuarios la comparan con Monique Pardo: "Caramelo, caramelo"

Flavia Laos dejó en shock a más de un seguidor luego de publicar una serie de fotografías donde luce totalmente diferente debido a un reciente cambio de look. Debido a ello, sus seguidores no dudaron en compararla con Monique Pardo.

Mediante sus redes sociales, la influencer compartió un par de fotos donde luce con el cabello totalmente rojo, siendo inmediatamente criticada e incluso comparada con la cantante Monique Pardo y la exvedette Deysi Araujo.

"No me gustó, me recordó a Deysi, "Ay, creí que era Deysi", "Fallaste Fla", "No sé por qué me parece que va a terminar como Monique Pardo", "Lo primero que vi fue a Deysi Araujo", "Se parece a la tía Monique, guapa", "Sinceramente no se ve bien", "Lamentablemente, está irreconocible", "No pasa nada con su look", fueron los comentarios que dejaron algunos usuarios en la publicación de la actriz.