Flor Javier se pronuncia tras ser apedreada por extorsionadores: "Fui a la comisaría y no me hicieron caso"

La cantante de música vernacular, Flor Javier, rompió su silencio después de denunciar que fue apedreada por supuestos extorsionadores por negarse a pagar cupos para garantizar su seguridad. La intérprete conversó con un conocido programa de TV y reveló que antes del ataque, ya había recibido amenazas, pero la policía nunca quiso tomar su denuncia.

La folclórica habló con Verónica Linares y Federico Salazar durante el programa 'América Noticias' y lamentó el atentado que sufrió, además, comentó que actualmente ya no se concentra bien en sus presentaciones porque tiene miedo.

"Me encuentro viajando desde Áncash a Tacna para una presentación que tengo, y como digo, yo ya no vivo en paz, en mis shows ya no me concentro al 100%", declaró.

Asimismo, destacó que ha tomado acciones contundentes para salvaguardar su seguridad personal, lo que incluye el uso de armas de fuego, personal privado para que la proteja, entre otros.

En otro momento, la intérprete de 'Falso amor' comentó que recién después del atentado que sufrió, la Policía Nacional del Perú (PNP) tomó cartas en el asunto en su caso, ya que anteriormente habían desestimado sus denuncias.

"Yo desde el primer mensaje que recibí, me acerqué a la comisaría y no me hicieron caso, me dijeron 'puede ser algún fan obsesionado que te quiere atemorizar', no me hacían caso", narró.