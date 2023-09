¿Fue culpa del OnlyFans? Kathy Sheen cuestiona la separación de Jean Paul Santa María y Romina Gachoy

La reciente separación de Jean Paul Santa María y Romina Gachoy sorprendió a más de una figura del espectáculo. Es así que, la periodista Kathy Sheen no pudo evitar cuestionarse sobre el verdadero motivo de la ruptura de la pareja.

Kathy Sheen no fue ajena a la actual situación que atraviesa Jean Paul Santa María y Romina Gachoy, por lo que terminó preguntándose qué es lo que habría pasado realmente entre la pareja para que tome esta radical decisión.

Al respecto, la periodista habló de las señales que habrían evidenciado un distanciamiento entre la pareja, afirmando que ya no colgaban fotografías juntos en sus redes sociales. Tras ello, se hizo varias interrogantes sobre si el amor que sentían Jean Paul y Romina se habría convertido en cariño o simplemente la llama del amor se apagó.

"Ella le dedicó un post muy bonito. Lo que sí notábamos es que no colgaban casi nada en redes sociales juntos. Ósea Jean Paul y Romina como familia, como pareja. ¿El amor se convirtió en cariño?, ¿Ya no se encendía la llamita del amor?. La gente se pregunta por qué. ¿Qué ha sucedido o qué no sucedió para que eso siga funcionando?", se cuestionó la mujer de prensa.