¿Fue infiel? Natalia Merino: Esposo de 'Cinnamon Style' asegura que se separadon en septiembre pero ello lo desmiente

El matrimonio de Natalia Merino, 'Cinnamon Style' y Sebastián Guerrero llegó a su fin según el comunicado que emitieron. Sin embargo, la influencer desmintió la fecha en que supuestamente ella y su esposo se separaron.

Una de las influencers más conocidas del país es Natalia Merino, quién utiliza el seudónico 'Cinnamon Style'. Ella se dedica a crear contenido con marcas peruanas y extranjeras, así como publicar momentos con su familia.

Al parecer no todo era felicidad en su matrimonio, algo estaba sucediendo en la vida privada de Natalia y Sebastián debido a que miles de seguidores sentían que no estaban subiendo el contenido habitual.

Este domingo 8 de octubre, el tiktoker Ric La Torre publicó un video donde se ve al popular 'Chaz' besando apasionadamente a una mujer en una conocida discoteca de la capital. Según la información, la fémina sería una trabajadora del esposo de Natalia.

Tras dichas imágenes, ambos publicaron un comunicado individual en sus cuentas personales de Instagram. El primero en realizarlo fue Sebastián Guerrero, quien aseguró que tenía un tiempo considerable separado de 'Cinnamon'.

"Las cosas no estaban funcionando y el miercoles 27 de setiembre nos separamos nuevamente. Esta decisión fue conversada en conjunto y llegamos a la conclusión que lo mejor en este momento era hacer nuestra vida por separado", dijo.

Minutos después, la influencer hizo lo propio pero asegurando que sólo tenía 6 días de haberse separado, esto se lo comentó al creador de contenido por un mensaje en privado.

"Yo me comuniqué con Natali, obviamente, antes de sacar con esto tenía que hablar con ella y ella me confirma que se han separado desde hace 6 días. Sin embargo, estuvieron intentándolo y lamentablemente parece que Chaz no lo intentó tanto", se escucha decir al tiktoker.