¡Fuerte y claro! Jean Paul Santa María responde a Angie Jibaja tras advertencias a Romina Gachoy

Recientemente, Jean Paul Santa María decidió responderle a su expareja Angie Jibaja, quien advirtió con una enviar una carta notarial a Romina Gachoy por hablar de sus hijos en televisión nacional.

A través de un comunicado, el cantante de cumbia decidió ponerle un alto a Angie Jibaja, quien actualmente se encuentra en Chile y tuvo un emotivo reencuentro con su hijo mayor, Nicolás Garay.

Asimismo, aseguró que su aún esposa, Romina Gachoy, cuenta con todo su apoyo y respaldo, sobre todo porque es ella la encargada de criar, amar y cuidar a los hijos que él tuvo con la popular 'Chica de los tatuajes'.

En otra parte de su descargo, Santa María le recordó a 'La Jibaja' que debido al juicio que atraviesan, es ella, quien no debería emitir ningún tipo de comentario. Esto, como parte de la prohibición que hizo el juez encargado de llevar el caso de la expareja.

"La que debe de callarse y no emitir ni el más mínimo comentario aquí, es esta señora, que en principio no tiene por qué meterse en temas familiares que no le competen y además, es ella la que no puede hablar de mis hijos, tiene una prohibición por orden del juez", agregó.