"Gasto en lo que quiera": Mayra Goñi revela que le pagan 3 mil dólares semanales solo por ser influencer

Mayra Goñi ha dejado impresionados a sus seguidores tras revelar que una empresa le paga 3 mil dólares semanales solo por el hecho de ser influencer; sin embargo, esto no sería del todo cierto, ya que Magaly explicó como funcionan ese tipo de tarjetas, que también las usan figuras como Flavia Laos y Nicola Porcella.

La popular 'Yuru' utilizó sus redes sociales para revelar como es que costea su lujosa vida en Miami; es así que mediante su cuenta de Instagram contó que una empresa le deposita 3 mil dólares para que pueda "gastar en lo que quiera".

"Ven mi nombre, dice Mayra Goñi, es una tarjeta que nos dan aquí a los influencer en Estados Unidos depende de los seguidores que tengas, te dan dinero semanal (...) Me dan 3 mil dólares semanales para gastarlos en lo que quiera", expresó Mayra.

Asimismo, contó que tiene muchas opciones para divertirse en Miami porque la tarjeta le facilita al acceso a lujosos y exclusivos establecimientos de comida y entretenimiento nocturno.

"Tengo miles de opciones de restaurantes para poder ir a restaurantes, spa, discotecas y aquí están los montos que tengo confundir en cada lugar, y así es como me paseo por todos lados", agregó.

Después que Mayra Goñi revele que recibe una fuerte cantidad de dinero, la conductora explicó (al igual que la nota que presentó), que no todo es lo que parece, ya que la influencer no recibe dinero en efectivo y la tarjeta es una especie de canje.

"Ahora nos presentó oh maravilla como es que se mantiene en Miami, nos mostró una tarjeta, y dice con esta tarjetita me pagan 3 mil dólares semanales, con esta tarjeta, lo que se olvido decir, lo que no le dan los tres mil dólares contantes y sonantes en la mano", afirmó.