Génesis Tapia continuará con su matrimonio si Kike Márquez se sincera: "Lo amo, pero quiero la verdad"

Luego de hacer público el fin de su matrimonio con el empresario Kike Márquez, Génesis Tapia decidió pronunciarse y admitir que aún ama a su esposo. Sin embargo, ella ratifica sus convicciones y asegura que le pondrá fin definitivo a su compromiso si es que el "malentendido" resulta ser verdad.

"No se ha ido de la casa"

En entrevista con un medio local, la pelirroja decidió abrir su corazón y explicar como se encuentra actualmente su relación sentimental con Kike Márquez. Además, reveló que tiene un próximo viaje con su aún esposo programado hace meses.

"Él no se ha ido de la casa porque legalmente no puedo obligarlo a ello y las niñas no lo han permitido. Este fin de semana tenemos un viaje, al interior del país, que ya teníamos pactado hace meses y la verdad eso lo está complicando más. Hoy (ayer) tengo reunión con mi abogado, porque no será divorcio de mutuo acuerdo", dijo para diario 'El Trome'.

Asimismo, reveló que en la última "escapada" familiar ellos estaban pasando por un buen momento matrimonial, dejando entrever que el "malentendido" que ocurrió entre ambos es reciente.

"Fuimos (a Tarapoto) porque el 24 fue el cumpleaños de Kike y de mi última hija [...] Amor hay, creo que de ambos, pero tengo convicciones claras y hasta que no llegue a la verdad, no desistiré de mi proceso (de divorcio)", agregó.

En esa misma línea, la estudiante de Derecho dejó entrever que dichas diferencias serían por una traición o infidelidad por parte del empresario, pero no quiere dar detalles por respeto a sus menores hijas.

"No deseo entrar en detalles, mi hija de 9 años ha recibido comentarios en el colegio. No quiero dañar su corazón. Me costó mucho sanar las heridas del abandono de su papá biológico, fue duro el proceso, no quiero dañarla, ellas son mi vida", expresó.

Aún lo ama

Sobre el comunicado que lanzó Kike Márquez, Génesis indicó que respeta lo que él diga pero que no tiene nada que ver con lo que ella piense.

"Respeto lo que él diga, pero es lo que piensa no lo que yo pienso. No voy a atacarlo ni arruinarlo , teniendo todo para hacerlo. Yo lo amo, pero a veces toca soltar", sostuvo.

Sobre las diferencias que lograron separarlos, la exbailarina aseguró que si comprueba que todo fue "una mentira" ella seguirá adelante con su compromiso y le dará una oportunidad a Kike.

"Si compruebo lo que él me dice, continuaré con mi matrimonio, pero hasta que eso no suceda no daré mi brazo a torcer", enfatizó.

De esta manera, Génesis Tapia abrió su corazón para comunicar que aún ama a su esposo. Además, aseguró que si Kike Márquez dice la verdad ella continuará su matrimonio.