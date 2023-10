Génesis Tapia revela que se fue a las manos con Melissa Paredes en BLT: "Tuvieron que separarnos"

Génesis Tapia tuvo una temporada donde fue chica reality en el desaparecido programa "Bienvenida la tarde", en el mismo reality estaba Melissa Paredes y ambas no llevaban una buena relación, por lo que Génesis ha contado que en alguna oportunidad se agarraron a golpes y tuvieron que ser separadas por gente de producción.

Según la estudiante de derecho, todo fue muy violento y cuando los reflectores no estaban apuntando hacia ellas, pero que finalmente las separaron en medio de la gresca.

Sin embargo, también aclaró que no tiene problemas con nadie, pero que si alguien la molesta o algo no le parece, actúa de forma inmediata.

."Yo no tengo problemas con nadie, ellas lo tienen conmigo, la verdad es que a cada una le ha caído su estatequieto cuando han fastidiado, si me buscas me encuentras", aseveró.