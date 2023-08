Germán Loero descarta romance con 'Robotina': "No me pondré el traje de robot"

Durante la madrugada de este último lunes, 21 de agosto, Germán Loero y Karelys Molina mejor conocida como 'Robotina' hicieron un live mediante TikTok, causando mucha polémica en el mundo de la farándula.

Durante la transmisión, sus seguidores buscaban vincularlos y ante la gran insistencia respecto a ese tema, la actriz cómica Karelys Molina decidió descartar un posible romance entre ellos.

Por su parte, Germán Loero aconsejó a 'Robotina' estar tranquila, viajar y hacer lo que ahora se le plazca debido a que esta soltera. Asimismo, recalcó que no se pondría el famoso disfraz de robot, aludiendo al personaje 'Robotín', expareja de Karelys Molina.

"Yo opino que debes estar tranquila, feliz, que hagas lo que te dé la gana y este es el momento para que tú misma te organices, descubras cosas diferentes, viajes (...) no, no lo haría (ponerse el disfraz de robot)", señaló el actor peruano.

Pese a estas aclaraciones, los usuarios continuaron vinculándolos e incluso aseguraron que el actor de 'Al Fondo Hay Sitio' se habría puesto celoso cuando la influencer contó la anécdota de su foto con el español Fabio Angostini. No obstante, ambos solo atinaron a reír y a desmentir cualquier tipo de relación amorosa entre ellos.

Karelys Molina, nombre real de 'Robotina', narró que habían pactado una conversación junto a Miguelito porque sabían que su relación no se encontraba en los mejores momentos términos.

Sin embargo, el tiktoker habría reaccionado mal ante la respuesta de Robotina y se mostró agresivo. La comediante narró que el creador de contenido le tiró una lata que tenía en la mano y los lentes que llevaba puesto. Incluso, mencionó que presuntamente se habría suscitado un jaloneo. Por ello, ella decidió ponerle fin a la relación.

"Yo estaba llegando del circo y él me estaba esperando ahí para hablar, él estaba tomado un poquito y le empecé a reclamar porque supuestamente íbamos a conversar luego y te pusiste a tomar. Ahí empezamos a discutir y estaba en negación total de que yo me fuera, él quería hablar conmigo y no dejaba irme. Te juro que no esperé esa reacción de él (...)", declaró la comediante.