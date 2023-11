Germán Loero se pronuncia tras profundo corte en su dedo en 'El Gran Chef Famosos', ¿qué dijo?

El actor Germán Loero vivió momentos de tensión durante su participación en 'El Gran Chef Famosos' cuando se cortó la mano con un cuchillo. Tras el incidente, el exretador publicó un video en sus redes sociales para contar los detalles de su accidente.

Al mismo estilo que Rocky Belmonte en la tercera temporada, el también improvisador se cortó el dedo de su mano izquierda. Al principio, solo pensó que fue algo insignificante, sin embargo, la sangre empezó a correr por su palma y necesitó ayuda médica.

A pesar de haber culminado satisfactoriamente con su primer reto, José Peláez anunció que por la magnitud del corte, Germán no iba a poder seguir partcipando, por ende, quedaba eliminado de la competencia.

Mediante sus redes sociales, el exactor de 'Mil oficios' publicó un video revelando que lo llamaron para la temporada de estreno del reality, sin embargo, por temas de tiempo no pudo participar.

"Quiero agradecer su mensajes y su onda. Yo estaba muy emocionado por participar. Me llamaron la primer temporada y no pude estar porque estaba ocupado y se me dio la oportunidad de entrar en la etapa de retadores", dijo inicialmente.

Acto seguido, el peruano detalló cómo si sintió en ese momento de las grabaciones, además confesó que hay escenas que no las llegan a poner en la edición final del programa.

"En un momento, en la salsa de maracuya que pidieron hacer, estaba bien pero se quemó y eso no se vió. Cuando se quema faltaba unos cuantos minutos y es donde decido regresar al almacen y agarro cualquier cuchillo y me corto el dedo", indicó.

"Cuando me corto, veo sangre y ahí es donde siento el dolor, me toco y veo que se abría un poco. Yo seguía y cuando estoy en el desarrollo del plato me dijo: te has cortado fuerte. Llegó un momento en que ya no pude", finalizó.