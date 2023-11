Giacomo Bocchio se pronuncia luego que Josi lo tildó de homofóbico: "No voy a entrar a ese juego"

29/11/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Giacomo Bocchio rompió su silencio después de varias semanas y habló sobre la polémica que se generó luego que Josi Martínez lo acuse de ser homofóbico. El jurado de 'El Gran Chef: Famosos' minimizó los comentarios del tiktoker y dijo que prefiere no entrar en el juego de pelear o discutir públicamente.

Giacomo Bocchio le responde a Josi Martínez

Todo sucedió dentro del reality de cocina de Latina TV, fue allí donde una reportera le preguntó directamente sobre las críticas que recibió por parte de Josi. En ese sentido, descartó ser homofóbico y resaltó su labor en 'El Gran Chef: Famosos".

"Obviamente que no lo soy (homofóbico), no tengo nada en contra de ninguna persona. Mi trabajo es juzgar los platos de los concursantes. La verdad es que no tengo nada que decir de Josi, le deseo lo mejor", comentó a Trome.

Enseguida, la mujer de prensa insistió como una repregunta y esto pareció incomodar Giacomo, ya que fue muy enfático al decir que no ha querido pronunciarse sobre el tema porque prefiere estar centrado en su carrera, más no en una pelea pública.

"Me he mantenido sin decir nada todo este tiempo y lo voy a seguir haciendo. Para pelear y discutir se necesitan dos personas y yo no voy a entrar a ese juego. Soy un chef de restaurante, uno hotelero y lo que vengo a hacer aquí es calificar los platos", sentenció.

¿Qué pasó entre Josi y Giacomo?

Hace algunas semanas, el popular tiktoker denunció mediante sus redes sociales que se había sentido discriminado durante su participación en el "Gran chef", ya que cuando fue salvado de la eliminación, se acercaron a felicitarlo dos jurados, mientras que Giacomo no se inmutó.

"Fue en el momento en el que eliminaron a Santi Lesmes en la competencia. Él se mostraba muy incómodo y molesto por la decisión. Cuando eliminan a alguien y cuando se queda otra persona como que los jurados se acercan a felicitar a la persona que se queda. En la parte en la que me toca a mí, en la que eliminan a Santi y me quedo yo, se acercan Nelly y Javier, que son los otros dos jurados, y ese señor no se acercó", acotó el influencer.

Es así que, Josi Martínez dijo que se sintió discriminado por Giacomo Bocchio e inlcuso lo llamó homofóbico, sin embargo, el chef descartó serlo y dijo que no quiere formar parte del escándalo que el tiktoker formó en redes sociales.