Giacomo Bocchio revela que no iría a Central por este impactante motivo ¿Será el precio?

El reconocido chef Giacomo Bocchio ha ganado gran popularidad gracias a su participación en "El Gran Chef: Famosos" y recientemente brindó una entrevista en la que contó el motivo por que no visitaría 'Central', marca que hace poco ganó el premio a mejor restaurante del mundo.

Como se recuerda, The World's 50 Best Restaurants 2023 nombró hace poco al restaurante barranquino como el mejor del mundo, esto las de votación de más de mil expertos y críticos de cocina, además, otros restaurantes peruanos que figuran en la lista son Maido (puesto 6), Kjolle (puesto 28) y Mayta (puesto 47).

El reconocido chef ha llevado su talento por los mejores restaurantes del mundo y hoy, hizo una pausa a su trabajo en el programa de Latina TV, para brindar una entrevista a un conocido medio local y cuando fue consultado sobre lo que opina de Central, sorprendió con una respuesta bien fundamentada.

Asimismo, Bocchio explicó que el gran reconocimiento del que ahora goza Central es producto del gran esfuerzo que hace su equipo de trabajo.

Finalmente, fue consultado sobre si estaría dispuesto a pagar 1000 soles para comer en Central y al respecto, dijo que no pagaría esa cantidad estando en Perú y preferiría que lo inviten.

"Depende, tal vez como peruano no lo haría en Perú, lo haría en otra parte del mundo donde descubra algo que me impacte más por cultura. Me encantaría comer el menú de 'Central' (...) pero creo que yo no lo haría, me encantaría que me inviten", concluyó.