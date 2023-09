Gian Marco reflexiona tras superar el cáncer: "Hay miedos que te impulsan"

Luego de varios meses ausente, el cantautor peruano Gian Marco decidió hablar abiertamente del terrible cáncer que logró superar tras someterse a una operación de emergencia en agosto del presente año.

El intérprete de 'Hoy' estuvo como invitado en el programa de Cristian Rivero, el cual se transmite por YouTube. Es así que, optó por brindar detalles acerca del cáncer que padeció, manifestando que pudo darse cuenta a tiempo, gracias a los chequeos que se hace por el pasado médico de su padre, quien falleció a los 49 años a causa del mismo mal.

"Se lo recomiendo a todo el mundo, todos los años de mi vida me hago un chequeo siempre", dijo el cantante.

Según dijo, el peor momento para él fue cuando tuvo que someterse a distintos examenes médicos, teniendo que ser paciente para poder conocer los resultados por parte de los médicos.

"En esa espera se te cruzan muchas cosas por la cabeza y en mi caso yo decía: 'Caramba, me está pasando no lo mismo que mi padre, pero sí la angustia de saber'. En ese momento te entra un miedo, pero fue momentáneo. Fue como: 'Ok, si tengo eso, ¿cómo dejo organizada la vida? ¿Cómo dejo organizados a mis hijos?'. Eso fue lo que pensé, luego todo estuvo bien, pero mi proceso la pasé de esa manera", afirmó.