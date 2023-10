¿Giancarlo 'Flaco' Granda es el maestro del encanto?: "Las chicas no se aburren conmigo"

08/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El reconocido comentarista deportivo y ahora parte del elenco de 'El Gran Chef: Famosos', Giancarlo Granda, ha abierto su corazón en una reciente entrevista. En una charla franca y sin filtros, el carismático 'Flaco' reveló sus secretos sobre el arte de conquistar a las chicas y su visión positiva de la vida.

¿Qué dijo Giancarlo Granda?

Cuando se le cuestionó sobre su éxito con las mujeres, Giancarlo Granda respondió con humildad: " No sé si es esa la palabra, pero tengo mi encanto ". Su confianza y carisma son evidentes, y al ser preguntado sobre su atractivo personal, no dudó en afirmar: " Soy entrador , tengo temas de conversaciones. (Las chicas) no se aburren conmigo ", dijo para Trome.

Sin embargo, la entrevista fue más allá de la superficie. El periodista deportivo inquirió sobre su autoestima, y Giancarlo Granda, con una sonrisa en el rostro, compartió: "Claro, me digo: ¡Qué hermoso! Si no te quieres a ti mismo, estamos cag... ". Esta actitud positiva hacia la vida es parte de su personalidad contagiosa.

Giancarlo 'Flaco' Granda también tocó el tema de sus relaciones amorosas. Aunque admitió que hace mucho no tiene una pareja estable, reveló que cuando está en una relación, se muestra " romántico rozando lo idiota ". Esta faceta romántica desconocida de él sorprendió a muchos de sus seguidores.

La carrera Giancarlo Granda

El 'Flaco' Granda ha recorrido un largo camino en el mundo del periodismo deportivo. Su pasión por el fútbol lo ha impulsado a lograr grandes objetivos en su carrera, trabajando en diversos medios como radio CPN, RBC y GolPerú. Además, ha incursionado con éxito en plataformas digitales como YouTube, donde presenta su programa 'Tiempo Muerto'.

A pesar de su éxito y su reciente ingreso a la cuarta temporada del reality 'El Gran Chef: Famosos', Giancarlo Granda compartió una anécdota reveladora. Durante otra entrevista, confesó que en un momento de su carrera le negaron la oportunidad de trabajar frente a las pantallas de televisión. Esta experiencia marcó un desafío en su camino, pero su perseverancia y pasión lo llevaron a superar los obstáculos y convertirse en una figura destacada en el mundo del entretenimiento.

Giancarlo 'Flaco' Granda es mucho más que un comentarista deportivo exitoso; es un hombre con encanto, confianza y una actitud positiva hacia la vida. Su trayectoria profesional y su capacidad para reinventarse son un ejemplo inspirador para todos aquellos que buscan alcanzar sus sueños, incluso cuando enfrentan adversidades en el camino.