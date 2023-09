Giancarlo Scarpati comparte todas las operaciones de su transformación en Ornella: "Me queda la sonrisa"

En un giro sorprendente que dejó boquiabierta a la farándula nacional, Giancarlo Scarpati, conocido por su largo tiempo alejado de la televisión y su reciente reaparición con una nueva apariencia, concedió una reveladora entrevista a 'Magaly TV, La Firme'. En esta conmovedora conversación, la influencer, ahora identificada como Ornella, compartió abiertamente los detalles de su proceso de transición y las operaciones que ha realizado para alinear su cuerpo con su identidad de género.

El retorno de Giancarlo Scarpati a la esfera pública fue impactante, ya que su nueva apariencia generó un revuelo en las redes sociales y dejó intrigados a miles de seguidores. Esto sirvió de impulso para que el programa de Magaly Medina decidiera abordar a Ornella y obtener respuestas sobre su proceso de transformación.

Sin problema alguno, Ornella Scarpati compartió los procedimientos a los que se ha sometido hasta el momento.

"Por el momento me he hecho la rinoplastia, lipo papada y me he retirado las bolas de Bichat. También me he retirado el hialurónico de los labios; me he cambiado el tamaño de las pestañas. Me quiero hacer la manga gástrica, me quiero hacer el cambio de sexo y me quiero hacer el busto y el trasero", reveló.