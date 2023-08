Gigi Mitre aconseja a Maju Mantilla tras ampay: "No hubiera permitido que tachen a mi esposo de infiel"

Luego del polémico ampay que protagonizó el esposo de Maju Mantilla junto a una joven de nombre Mariana de la Vega, la conductora de 'Amor y Fuego', Gigi Mitre decidió brindarle un sabio consejo a la exMiss Mundo.

En la última edición de 'Amor y Fuego', Gigi Mitre se refirió al nuevo ampay que remeció la farándula peruana. Así pues, la conductora optó por no sacar conclusiones apresuradas tras cerciorarse de no haber visto ningún beso en las imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina.

"Sí, me dio pena ver la situación en la que se había envuelto Maju, pero también es cierto, como yo soy asidua a ese hotel, dije también 'pudo haber ido al gimnasio' y como no he visto beso ni nada, de repente, Maju sabe que él suele ir al gimnasio con esa chica", comentó Gigi.