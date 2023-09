Gigio Aranda, guionista de 'Al fondo hay sitio' confirma muerte de 'Charito': "Las cosas tienen su final"

Después que los fanáticos de "Al fondo hay sitio" queden en shock por la presunta muerte de 'Charito', el guionista de la exitosa serie, Gigio Aranda, confirmó que el personaje de Mónica Sánchez no va más en la trama.

El productor de la serie emitida en América televisión, brindo declaraciones en el marco de la celebración de los 300 capítulos de "Al fondo hay sitio", donde destacó que otro motivo del festejo fue la despedida del personaje interpretado por Mónica Sánchez.

Asimismo, destacó su importante papel como guionista de la serie, además de resaltar que era necesario ver a Claudia llanos en acción.

"Nosotros como escritores somos fans del programa, somos unos fans que tienen la potestad de escribir lo que les gustaría ver, eso es lo que hacemos, un programa que nos gustaría ver. Tenemos una mala que tiene que hacer maldades, si no lo hace, no nos sirve", agregó.

Por otro lado, Aranda reveló que la muerte de la 'reina del chifón' no estaba contemplada de esa manera, sin embargo, necesitaban hacer algo épico para despedir a uno desde sus personajes más queridos.

La actriz de 53 años brindó una entrevista a "América espectáculos", dónde fue consultada directamente sobre la posibilidad que su personaje deje de aparecer en la serie tras más de 10 años de trayectoria.

En ese sentido, Mónica hizo una reflexión sobre la integrante de la familia de 'Los González' y dejó entrever que su personaje ya no volvería a la serie.

"No sabemos lo que va a pasar, solo los guionistas. Esperemos que nos sigan sorprendiendo. Nunca le había tocado este dolor, ha vivido otro tipo de dolores, dramas, pero este riesgo no lo había pasado 'Charito', es delicado lidiar con ese momento, no sé si este es el cierre del personaje o no, pero hasta aquí solo puedo decir gracias", indicó.