Gino Arévalo de 'Recargados de risa' se reinventa como cortador de fierro: "Así saco adelante a mis hijas"

06/09/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En el mundo de la comedia peruana, Gino Arévalo se convirtió en un nombre conocido gracias a su participación en el programa "Recargados de risa", que luego cambió su nombre a "Risas de América". Sin embargo, tras su ausencia de la pantalla, muchos se preguntan qué ha sido de la vida del recordado comediante. En esta nota, desvelamos el nuevo rumbo que ha tomado el artista.

¿Qué fue de Gino Arévalo?

Gino Arévalo emprendió un camino distinto al de la comedia al decidir abrir su propio negocio: una pollería con temática selvática ubicada en Los Olivos. El actor se mostró emocionado con su proyecto, pero lamentablemente, con la llegada de la pandemia de COVID-19, su restaurante se vio gravemente afectado y se vio obligado a cerrar sus puertas.

En una entrevista concedida en enero de 2023 al diario Trome, Arévalo compartió sus dificultades: "Pensaba celebrar mi quinto aniversario en mi local, pero no me alcanza para pagar los servicios ni el alquiler, ni siquiera para mantener a las personas que trabajan conmigo. Invertí casi 45,000 soles para abrir mi local, la pérdida ni siquiera la puedo calcular, prefiero no hacerlo", declaró.

En un esfuerzo por superar esta situación, Gino Arévalo adquirió un automóvil para trabajar como conductor de taxi y así poder enfrentar sus deudas.

El comediante se convirtió en un hombre de "mil oficios", y en una entrevista posterior con un medio local, reveló que también comenzó a trabajar en una empresa de fabricación de acero inoxidable en el distrito de Lurín.

"Mis días comienzan a las 5 de la mañana. No me avergüenza trabajar, así puedo sacar adelante a mis hijas", afirmó con determinación.

¿Volverá a la TV?

A pesar de los desafíos económicos, Arévalo sigue manteniendo viva su pasión por la televisión y espera nuevas oportunidades en el mundo del entretenimiento. En una entrevista, expresó su disposición para volver a la pantalla chica si se le presentara la oportunidad.

"Si me llaman, no dudo en firmar enseguida. Sé que hay nuevos talentos emergentes, son jóvenes, tengo 44 años, pero todavía tengo las ganas. Extraño la televisión, aunque continúo con mi carrera de Derecho", dijo con entusiasmo.

La historia de Gino Arévalo nos muestra que, más allá de la fama y el reconocimiento en la comedia, la vida puede presentar desafíos inesperados. Sin embargo, su determinación y voluntad de trabajar en diversas áreas reflejan su capacidad para adaptarse a las circunstancias y seguir luchando por un futuro mejor.