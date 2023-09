'Giselo' trolea a Aldo Miyashiro en el estreno de su novela: "¿No tienes que pedir perdón a alguien?"

Edson Dávila, más conocido como 'Giselo', estuvo presente en el lanzamiento del primero capítulo de "Perdóname", novela en la que Aldo Miyashiro y Érika Villalobos son los protagonistas. Es aquí que, el conductor de "América hoy" tuvo la oportunidad de entrevistas a algunos personajes y aprovechó en jugarle una broma al 'Chino'.

El popular 'Giselo' llegó hasta el lugar donde varias figuras de la producción de Michelle Alexander estaban presentes. Su misión era entrevistar a los personajes de la nueva telenovela, además de criticar los looks de todos y así fue como se encontró con el conductor de la "La banda del Chino".

Es así que, Edson no desaprovechó la oportunidad para comentar el outfit que llevaba Aldo esa noche, pero también le jugó una broma en doble sentido en relación a la recién estrenada novela.

Sin embargo, el conductor tenía un as bajo la manga y terminó 'troleando' al chino.

"Hoy has venido con un look preciso, siempre auténtico y con un pantalón que no vas a encontrar en Perú. Aprovechando la novela, ¿no tienes que pedir perdón a alguien?". Pero al instante, debido a la sorpresiva expresión de Aldo Miyashiro, aclaró: "No, lo digo por la vestimenta".