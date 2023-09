Greissy Ortega arremete contra Milena Zárate por volver a vincularla con Edwin Sierra

En los últimos meses las hermanas Milena Zárate y Greissy Ortega se han mantenido en una batalla mediática después que la primera volviera a criticar a la segunda al recordarle que tuvo un amorío con su entonces esposo, Edwin Sierrra. Ahora Greissy ha brindado una entrevista en la que atacó directamente a Milena.

La colombiana brindó una entrevista a un conocido medio local, en la que fue consultada sobre las recientes declaraciones de Milena, quien hace poco se refirió a su expareja, asegurando que es el "maestro de maestros" por haber tenido dos relaciones en paralelo, en una misma casa y con dos personas que son familia directa.

"Qué aburrido hablar de esa mujer, no sé cuándo me superará, no la quiero ver porque involucró a mis hijos en sus cochinadas", dijo Greissy visiblemente incómoda.

Asimismo, aseguró que ella le genera muchos ingresos a su hermana, pues al hablar del problema que tuvieron, le llaman de diversos canales para hablar del tema.

"¿Si creo que habla de mí para dar que hablar? Eso es más que obvio, si no le sirviera de carnada me dejaría en paz. No me puede dejar tranquila porque soy la gallinita de los huevos de oro", agregó a Trome.