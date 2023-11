Greissy Ortega pone fin a su relación con Ítalo Villaseca por 'violencia física y psicológica'

20/11/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Greissy Ortega alarmó a todos sus seguidores al compartir un comunicado en sus redes sociales, donde denuncia a su esposo Ítalo Villaseca por maltrato psicológico y físico, por lo cual decidió terminar su matrimonio por seguridad de sus hijos.

"Pongo en conocimiento de la opinión pública que el día de hoy he decidido dar por finalizada mi relación que mantenía con mi aún esposo ítalo", se lee en la primera parte de su comunicado subido en una historia de Instagram.

Greissy Ortega vuelve a Perú

La hermana de Milena Zárate, horas antes de su anuncio de separación, reveló que estaba embarazada nuevamente, pero sufrió un aborto de su bebé de 7 meses de gestación, que la dejó terriblemente devastada.

También señaló que sufre de anemia, que fue lo que afectó a su estado de salud y la llevó decidir alejarse de Estados Unidos, donde vivía con su aún esposo, Ítalo Villaseca, para retornar a tierras peruanas y formar un futuro mejor, en especial para sus pequeños amores: ¡sus hijos!

"Mi niña no nació porque Dios tenía otros planes para ella y sé que para mí también. Ahora ella es un angelito que cuidará de sus hermanitos y también de mí", expresó la modelo extranjera a un medio local.

Se separa de Ítalo Villaseca

La figura de la farándula señaló que no soportará más los maltratos que recibió por parte de su esposo porque "a veces no es bueno luchar por cosas que te dejan claro que no son las mismas". Asimismo, reiteró que no dejará de defender los derechos de sus hijas y que hará todo lo posible por verlas felices.

"Si bien es cierto he luchado para sacar adelante a mi familia con amor y paciencia, no puedo soportar violencia psicológica y física a mi persona. Es el caso que retornaré a Lima en los próximos días a buscar mi estabilidad emocional junto a mis tres menores hijas, así como tomar las acciones legales necesarias a efectos de que mis hijas no queden desprotegidas en relación a sus derechos", escribió.

Comunicado de Greissy Ortega dando fin a su matrimonio con Ítalo.

En una anterior entrevista realizada por 'Magaly TV: La firme', la modelo colombiana, había señalado que aún seguía con su esposo en un intento de salvar todo el cariño que aún le tenía y en especial, para mantener la figura paterna de sus menores hijos, pero ya no soportó más "todo el maltrato hacia su persona".

"Siempre más fuerte"

En una siguiente historia en sus redes sociales, Greissy escribió: "Solo le pido a Dios que me ayude para poder superar todo esto que ninguna mujer debe recibir un golpe. (...) Mujer solo por hacer vale el poder de ser hombre y sobretodo delante de niños que no merecen ver cómo le pegan a la mamá, sé que mucha culpa la tengo yo por aguantar, se me convirtió en un círculo vicioso, quizás las palabras de él sean reales, rogué por amor y no tenía dignidad, pero nunca es tarde para darnos cuenta", comentó.

De esta manera, Greissy Ortega anunció el fin de su matrimonio con Ítalo Villaseca y que retornará a Perú para alejarse de la "violencia psicológica y física" que recibió por parte de quien alguna vez consideró "el amor de su vida".