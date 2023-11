Greissy Ortega transmite EN VIVO presunta agresión de Ítalo Villaseca: "Delante de mis hijos"

La colombiana Greissy Ortega denunció en una transmisión en vivo que su esposo Ítalo Villaseca la agredió físicamente. Además, señaló que todo habría sucedido en presencia de sus 3 menores hijos.

La relación entre la hermana de Milena Zárate y el peruano ha sido una de las más polémicas en estos últimos años debido a que, en varias oportunidades, Greissy ha denunciado que su esposo la ha agredido física y psicológicamente, pero después de un tiempo se mostraban más felices que nunca en sus redes sociales.

En esta ocasión, la colombiana publicó una triste noticia en su cuenta de Instagram: la pérdida de su bebé de 7 meses de gestación. Luego de eso, empezó a transmitir en vivo desde su habitación la supuesta escena de un hecho de agresión.

"Chicos de Instagram, Ítalo acaba de dañar mi pasaporte porque me golpeó, ahí está, miren como me dañó todas mis cosas delante de mis hijos. Ha roto todas mis cosas, ha roto mi billetera, todo me dañó", se escucha decir a Greissy.

En conversaciones con un reportero del programa 'Magaly Tv La Firme', la colombiana dejó entrever que habría perdido a su bebé debido a las supuestas agresiones por parte de su esposo. Sin embargo, ítalo dio su versión de los hechos.

"Yo conozco a Greissy, está hablando por cólera o rabia. La bebé ya venía mal, la doctora le dijo que su corazón no estaba bien, que sus pálpitos disminuian cada día y que mejor era sacarla porque no iba a llegar con vida", dijo el peruano.

En esa misma línea, la hermana de Milena Zárate aseguró que si algo le llega a pasar, el único responsable sería su esposo. Asimismo, aseguró que compró pasajes para regresar a Perú en enero del 2024.

"Me ha dañado todo mi maquillaje, cualquier cosa si me llega a pasar algo ya saben quién fue", sentenció.

Por otro lado, la colombiana mencionó que ítalo nunca superó su escándalo con el exesposo de su hermana. La joven aseguró que su pareja habla mal de ella con sus amigos de Estados Unidos.

"Me fui a donde una amiga venezolana que no tiene idea de quién soy, pero él se encargó de decirle. Me rompió el pasaporte y le dijo a mi amiga que cuidado que le robara el marido y que mi familia no me quería porque le había robado el marido a mi hermana", manifestó.