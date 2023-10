¿Guarda rencor? Marisol Aguirre se pronuncia tras ser minimizada por Christian Meier: "Fue parte de mi vida"

06/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Hace unos días, Christian Meier hizo algunas declaraciones para un canal de YouTube que generaron polémica, pues varias personas como Magaly Medina entendieron que el actor estaba minimizando la relación de tuvo con su exesposa Marisol Aguirre, ante esto, la actriz se pronunció y aclaró la relación que lleva con su exesposo.

Marisol rompe se pronuncia

La actriz de 'No me digas solterona' brindó una entrevista para un conocido medio local, en la que afirmó que no tiene mucho que decir sobre las declaraciones de Christian, pues forma parte de su pasado.

"No tengo nada que hablar de una persona que ha formado parte de mi vida y que es el padre de mis hijos, no tengo nada que ver sobre su vida y mucho menos comentar sobre él, ¿para qué?", dijo en un inicio para El Popular.

Asimismo, Marisol aclaró que llevan una buena relación por los tres hijos que tienen en común y pidió que no le sigan haciendo preguntas sobre el tema, ya que es un tema cerrado hace muchos años.

"Simplemente somos dos personas que tenemos unos hijos maravillosos y siempre lo seguirán siendo de ambos. No hay más que decir sobre otras cosas. La verdad, no entiendo por qué me siguen preguntando de eso después de 14 años, ya fue ¿no?", agregó.

Finalmente, le deseó mucha felicidad a su expareja. "Yo le deseo lo mejor a todas las personas, obviamente a las que están cerca de mí y han formado parte de mi vida. Por supuesto que les deseo lo mejor".

¿Qué dijo Christian Meier?

Como se recuerda, el popular 'zorro' comentó en una entrevista, que era la primera vez que se sentía feliz de usar un anillo de matrimonio (en referencia a su boda con Andrea Bosio), además, aseguró que esta vez se casó "sin presiones", lo cual fue tomado como una indirecta a su pasada relación con la madre de sus hijos.

"Tengo un anillo en el dedo... Jamás hubiese imaginado que llevaría un anillo en el dedo. Ya ni lo siento. Obviamente, el día que me lo quite lo sentiré hasta en los hue***. Me ha traído una ilusión que jamás vino en mi vida" expresó el también cantante.

Es así que, Christian Meier levantó polémica con sus declaraciones, por lo que figuras como Magaly lo tomaron como una indirecta para Marisol Aguirre, quien en recientes declaraciones afirmó que no tiene porque hablar del tema y le desea lo mejor a su exesposo.