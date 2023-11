Guty Carrera confirma que le envió fotos íntimas a Milett Figueroa: "Yo era 'El Potro' y venía alborotado"

Guty Carrera habló por primera vez sobre su vínculo con Milett Figueroa. Según el actor, es cierto que le mandó fotos íntimas a la modelo hace algunos años, pero resaltó que todo se dio en el contexto que ambos eran jóvenes y además estaban solteros.

Como se recuerda, hace algunos años estalló un escándalo de infidelidad, porque Guty tenía una relación estable con Melissa Paredes, pero se comentó que a la vez estaba coqueteando con Milett. En aquella oportunidad, el 'Potro' negó que haya traicionado a la 'Diosa', sin embargo, fue desmentido con pruebas.

"(Entonces de dónde pasó todo esto... que le mandabas fotos íntimas, textos...) Pero eso fue después, tampoco eran fotos, no eran como un álbum, nosotros hablábamos pero no salió nada de eso... no había nada turbio y esas pláticas se dieron cuando yo no estaba con ella", comentó en entrevista con Trome.

En otro momento de la entrevista, el hijo de Edith Tapia bromeó respecto al envío de fotos subidas de tono, diciendo que que era porque tenía las hormonas alborotadas.

Asimismo, confirmó que en alguna oportunidad pudo viajar con Milett a las playas del sur chico, pero descartó que haya pasado la noche con ella, porque regresaron a Lima, ya que solo estaban de visita en la casa de uno de sus amigos.

"Él tenía una casa en el sur, en el 97 y le digo 'qué hay en tu casa'. Fuimos hasta allá, cocinamos algo, yo no cocino, compramos y Ernesto me llama y me dice 'Mi mamá está yendo a mi casa con todas mis amigas, va hacer un fiestón' y yo le digo 'no te preocupes, yo ya me regreso'. Al día siguiente tenía que trabajar, agarramos el carro y nos regresamos, la dejé en su casa y me fui a mi casa. Esa fue la salida, no pasó absolutamente nada y no me va dejar mentir este personaje", concluyó.