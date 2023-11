Guty Carrera volvió a Perú para continuar proceso legal contra Alejandra Baigorria: "Manchó mi honra"

Guty Carrera sorprendió al volver nuevamente a Perú. El actor de telenovelas fue entrevistado por un conocido programa de espectáculos y afirmó que su visita a nuestro país es para seguir el proceso legal que tiene contra Alejandra Biagorria, a quien le hizo una contrademanda después que ella lo denunciara por violencia física y psicológica.

Como se recuerda, hace algunos años Alejandra y Guty tuvieron un romance y después de finalizado, la rubia lo demandó por presunta violencia física y psicológica, sin embargo, quedó en nada y el 'Potro' decidió hacer una contrademanda, la cual no fue considerada por la justicia peruana.

El exparticipante de 'Esto es Guerra' conversó con un programa de espectáculos y afirmó que su expareja le ha ocasionado daños en su vida laboral por la denuncia que le interpuso hace algunos años. Además, descartó que la demanda sea por temas personales.

"Yo no le llamaría una revancha, yo lo llamaría simplemente seguir con el debido proceso. No es una revancha, este tema no es personal, es más, para mí hoy en día yo dejo que la Justicia actúe. Uno de los motivos por los cuales vine es porque tengo una audiencia con la perito, la psicóloga, pues porque ya estamos en la última instancia en esta contrademanda que le hice", comentó Guty.