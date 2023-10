¡Hasta las lágrimas! Luciana Fuster sorprende con emotiva confesión durante el Miss Grand International

17/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luciana Fuster continúa dando que hablar en el Miss Grand International 2023. Esta vez, realizó una entrevista donde reveló distintos pasajes de su vida, sorprendiendo a más de un seguidor sobre todo porque no pudo contenerse y terminó llorando ¿Qué dijo?

Reveló detalles inéditos de su vida

La modelo peruana sigue dándolo todo en el certamen de belleza realizado en Vietnam, logrando incluso destacar como una de las favoritas a ganar la competencia.

Esto, luego de impactar con su gran desfile en ropa de baño e ingresar a la semifinal de la prueba de canto donde a pesar de no ser profesional en el rubro logró convencer al público. En esta ocasión, ella volvió a sorprender revelando distintos pasajes de su vida que muchos de sus seguidores desconocían.

En un reciente video compartido por la cuenta oficial del Miss Grand, la modelo se animó a contar una hecho bastante íntimo de su vida familiar. Según dijo, ella empezó a trabajar desde los 13 años solo por diversión; sin embargo, a los 16 tuvo que hacerse cargo de los gastos de su hogar debido a un fuerte problema familiar.

"Yo empecé a trabajar en el mundo de la moda cuando tenía 13 años, solo por diversión (...) y a los 16 descubrí que mi verdadera pasión es trabajar en la TV y al mismo tiempo que yo entré a la televisión empezó a pasar algo en mi casa, con mi familia (...) empecé a ser el soporte de mi casa", reveló la actual representante de Perú.

Luciana Fuster rompe en llanto

En otro momento, la actual pareja de Patricio Parodi fue nuevamente entrevistada y no pudo evitar conmoverse y romper en llanto. Al respecto, ella manifestó encontrarse muy sensible debido a que se encontraba cumpliendo un sueño muy importante no solo para ella sino para su familiar y todas las personas que la vienen apoyando.

"Estoy muy sensible y muy emocionada porque este es mi sueño. Esto lo hago por mi familia y por todas las personas que me apoyan", expresó bastante conmovida.

Asimismo, volvió a recalcar que es una persona bastante soñadora y que lleva trabajando muy duro para poder hacer realidad todo lo que se propone: "Este es un momento muy emotivo para mí porque soy una persona que sueña mucho, tengo muchos sueños y trabajo muy duro por conseguirlos".

Sin duda, Luciana Fuster se encuentra en medio de un gran momento sobre todo ahora que es una de las candidatas más destacadas del Miss Grand International.