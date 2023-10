¿Hicieron clic? Chechito y Carol Quiroz son vistos "muy cercanos" en Sacsayhuamán y preocupa a sus fans

07/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El joven cantante peruano de 18 años, Chechito, ha dejado preocupada a más de una fan tras ser visto en Cusco en compañía de la cantante folclórica, Carol Quiroz, días previos a su presentación musical en el distrito de Saylla.

¿Robaron el corazón a Chechito?

Sergio Romero, más conocido por su nombre artístico, 'Chechito', ha ganado gran popularidad en las últimas semanas, y más de una de sus seguidoras autodenominadas 'Chechito Lovers' no dudan en seguirlo en cada concierto que brinda y de estar siempre pendientes de sus más recientes temas musicales.

Sin embargo, el video compartido por la joven cantante Carol Quiroz, en su cuenta de TikTok, ha causado intriga y gran revuelo en las redes sociales por verlos caminando solos y muy sonrientes por Sacsayhuamán.

"Luego de haber compartido escenario en Cusco y Puerto Maldonado-La Pampa Km 108 junto a Chechito y Los Cómplices de la Cumbia", se lee en la breve descripción realizada por la intérprete, que provocó los celos de las fans de Chechito.

Se defiende de las Chechito Lovers

Ante los constantes ataques que ha recibido por sus videos compartidos en sus redes sociales, Carol Quiroz decidió aclarar los rumores de una posible relación y subió un nuevo clip, donde se le ve nuevamente junto al vocalista de 'Los Cómplices de la Cumbia' sobre un escenario donde deleitaron a todos con sus mejores temas musicales.

"Chechito y yo somos amigos de la música y fue un gran gusto haber compartido escenario con él, así que chechitolovers, no hate. Chechito es de ustedes. Saluditos", escribió la joven artista en sus redes sociales pidiendo que no confundan la buena amistad que tiene con Sergio Romero.

Usuarios reaccionan en las redes sociales

Como era de esperarse, ambos videos compartidos por Carol Quiroz se volvieron tendencia y generó miles de comentarios de las seguidoras del intérprete de 'Pienso en ti', que reflejan su tristeza y los celos que tienen al especular que entre ambos cantantes habría más que una simple amistad.

¿Fanes celosas?

"Suave con mi Chechito", "Chechito, ¿quién es ella?", "está coqueto con la chica", "Chechito, respeta nuestra relación", "Chechito, no me engañes", "sentí celos", "ya lo perdimos", "creo que hicieron clic", "no te le acerques mucho", "averiguando todo de esta nena... para desaparecerla del mapa porque miró lo prohibido", "Chechito es del pueblo y para el pueblo", "linda pareja", "no lo podré superar", "mucho toque, mucha miradita, Chechito tú eres de nosotras", fueron algunas de las principales reacciones de las Chechito Lovers en TikTok.

De esta manera, las fanáticas de Chechito dieron a conocer sus celos y preocupación por su cercanía con Carol Quiroz, así como las miradas coquetas que se dan durante su paseo por Sacsayhuamán, que para ellas supondrían que estarían en una relación mucho más íntima.