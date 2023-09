Hijo de Angie Jibaja la defiende en medio de pelea mediática con Jean Paul: "Si supieran como es"

Puso el pecho por su madre. El hijo de Angie Jibaja, Nicolas Garay, se ha pronunciado tras la pelea pública que su mamá está teniendo con Jean Paul Santa María; al joven utilizó sus redes sociales para dedicarle un tierno mensaje a su madre y ella respondió muy emocionada mediante sus historias de Instagram.

El joven que actualmente tiene 24 años, utilizó sus redes sociales para publicar dos mensajes que evidencian el amor que siente por la 'Chica de los tatuajes'; además resaltó el papel de madre y mujer que Angie tiene en su vida.

Nicolas Garay respalda a Angie Jibaja

Seguido de eso, en un segundo mensaje, se leer que Garay hace una catarsis sobre los difíciles momentos que su madre pasó y por los que todos la juzgaron.

La exmodelo no dudó en usar sus redes sociales para expresar la gratitud que siente por su hijo, además, expresó el gran amor que la tiene.

Hace unos días, después que Angie dijera que Romina Gachoy no tiene porque hablar del tema legal que ella lleva con Jean Paul por la tenencia de sus hijos, el cantante expresó su rechazo hacia la 'chinita' asegurando que no puede hablar de sus retoños.

"La que debe de callarse y no emitir ni el más mínimo comentario aquí, es esta señora (Angie Jibaja), que en principio no tiene por qué meterse en temas familiares que no le competen. Además es ella la que no puede hablar de mis hijos, tiene una prohibición por orden del juez. Así que mejor que respete la ley y que no sea desubicada", aclaró.