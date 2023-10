Hoy comienza la ronda final de 'El Gran Chef Famosos, ¿quiénes quedan en competencia?

Hoy miércoles, 4 de octubre, inicia la ronda final de la tercera temporada de 'El Gran Chef Famosos', donde 5 participantes demostrarán sus dotes culinarios para convertirse en el ganador de la competencia.

En la última edición del programa de cocina, Josi Martínez, Mariella Zanetti y Santi Lesmes lucharon para conseguir los últimos dos cupos para la ronda final de la competencia.

La primera salvada de la noche fue la exactriz cómica, pero el jurado conformado por Javier Masías, Giacomo Bocchio y Nelly Rossinelli, no dudaron en darle algunos consejos para que pueda seguir mejorando con sus dotes culinarias: ¡tener más cuidado al leer la receta!

La incertidumbre se sentía en la cocina del reality al tratar de averiguar quién lograba quedarse: ¿Lesmes o Josi? Pero todo terminó cuando la jurado Rossinelli señaló que quien pasaba a sentencia era Josi Martínez, dejando al conductor de 'Arriba mi gente', Santi Lesmes, eliminado de la competencia definitivamente.

"Me voy triste y contento. Triste porque no quiero abandonar la competencia, contento porque creo que he estado a la altura e hice un buen programa", expresó el presentador español, sin poder quebrarse por la emoción del momento.