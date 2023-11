¿Hubo infidelidad? Austin Palao rompe su silencio tras seperación con Flavia Laos y descarta que sean amigos

Flavia Laos y Austin Palao eran una de las parejas más queridas de la farándula peruana, sin embargo, hace poco dieron por terminada su relación. Ahora, el chico reality se pronunció por primera vez sobre el tema y comentó que prefiere no tener amistad con la modelo, pese a que ella aseguró lo contrario.

El participante de 'Esto es Guerra' fue intercerptado por las cámaras de un conocido programa de espectáculos y descartó que el término de su relación sea una estretagia de marketing; además, negó que el romance con la 'ojiverde' haya sido armado desde el inicio, pues duraron varios años.

"Lo dejé bastante claro en la storie de Instagram y por respeto a lo que fue la relación y los buenos momentos, no pienso hablar más nada. No voy a entrar en detalles porque esto es un ping pong (...) La relación duró lo que tenía que durar, rescato los buenos momentos y lo lindo que la pasamos. Nada que ver con la exposición en redes, no voy a dar más detalles", declaró.