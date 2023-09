¿Hugo García quiere tener un hijo con Alessia Rovegno? Esto reveló el influencer

28/09/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Recientemente, el conocido influencer Hugo García decidió incursionar en el rubro gastronómico al inaugurar su propio restaurante. Sin embargo, sorprendió al reaparecer en un set de televisión y hablar de su vida sentimental junto a Alessia Rovegno.

Hugo habla de su relación amorosa con Alessia Rovegno

En la reciente edición de 'Mande Quien Mande', Hugo García estuvo como invitado y no solo habló de su nuevo emprendimiento sino que se animó a brindar detalles de cómo lleva actualmente su relación con la exMiss Perú e integrante de la familia Cayo, Alessia Rovegno.

Es así que, la conductora María Pía Copello inició preguntándole al modelo cuál es su sueño ahora que ya tiene 30 años de edad: "A tus 30, ¿Cuál es tu sueño? ¿Formar una familia con tu heredero o vivir en Italia con la nona?". Al respecto, García respondió que siempre fue su sueño formar una familia debido a que creció en una bastante unida.

"Siempre he tenido el sueño de tener una familia. Yo vengo de una familia super unida y sí obviamente me gustaría tener una familia", respondió el modelo durante el programa.

Hugo García revela sus planes con Alessia Rovegno

En esa misma línea, el ex de Mafer Neyra reveló que sus planes de formar una familia con Alessia Rovegno no están muy lejos, asegurando que ya no tiene 20 años y que es un tema que ya ha sido conversado por ellos.

"(Los planes de una familia) no están tan lejanos ni tan cercanos, yo creo que en un par de añitos. (Lo hemos conversado) sí, claro. Ya no tengo 20 años", aseveró el influencer.

¿Se casarán?

Hace algunas semanas, Hugo García y Alessia Rovegno se presentaron como un dúo inseparable durante la inauguración del restaurante del influencer. Su complicidad y alegría reflejaban la emoción por este nuevo proyecto en la vida del exintegrante de 'EEG'.

Sin embargo, a pesar de su evidente conexión, los rumores de un posible compromiso no tardaron en surgir, considerando que llevan casi tres años juntos.

"No (por el momento). Estamos felices, somos un equipo increíble, siempre se lo repito y se lo digo. Vamos súper bien. Estamos construyendo un futuro súper lindo", afirmó Hugo, dejando en claro que su enfoque principal es consolidar su relación.

De esta manera, Hugo García dejó en claro cuáles son sus intenciones con Alessia Rovegno, la exMiss Perú con la que lleva más de dos años de relación.