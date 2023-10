¡Impactante! Gianella Marquina revela que Melissa Klug pasó un doloroso momento: "Mi mami la perdió"

Melissa Klug está pasando uno de los momentos más felices de si vida ya que está próxima a recibir a su sexto hijo, esta vez fruto de su amor con Jesús Barco y en medio de esto, Gianella Maquina, hija de la empresaria hizo una fuerte revelación sobre el pasado de su madre, asegurando que pasó un doloroso momento hace años.

Como se sabe, Gianella Marquina está próxima a terminar su carrera de Derecho y siempre se ha mostrado muy cercana a su progenitora, ya que siempre se han apoyado mutuamente y no está expuesta a los medios, como es el caso de Samahara Lobatón. Es así que, Gianella sorprendió a todos con una fuerte revelación.

La estudiante tomó sus redes sociales para interactuar con sus seguidores y decidió abrir una caja de preguntas, en la que muchas de sus seguidoras le dejaron varias consultas, pero una en especial resaltó. "¿Es verdad que tuviste una gemela?", le consultaron.

Ante esto, la hija de la 'Blanca de Chucuito" decidió ser sincera y contó que la chalaca tuvo una perdida durante su primer embarazo.

Sin embargo, esta no fue la única interrogante que respondió la hermana se Samahara Lobatón. "¿Cómo te sientes ante el próximo nacimiento de Cayetana?", le preguntó otra seguidora.

"Me siento muy feliz. Ser hermana mayor es una de las cosas que más me emocionan y me llenan en esta vida. Mis hermanos son mi vida, cuidarlos y protegerlos me hace muy feliz", respondió Gianella.